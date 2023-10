Li Shangfu: Chinas Verteidigungsminister abgesetzt

Seinen letzten Auftritt hatte der chinesische Verteidigungsminister am 29. August an einem Afrika-Forum.

Neben Li war in diesem Jahr auch der frühere Aussenminister Qin Gang ohne Erklärung von seinem Posten entfernt worden. Li wurde nicht mehr gesehen, seit er am 29. August eine Rede gehalten hatte. Beobachter gingen nicht davon aus, dass die Absetzung der beiden ein Signal für eine Neuausrichtung der chinesischen Verteidigungs- oder Aussenpolitik sein könnte. Vielmehr wurde spekuliert, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping möglicherweise mit Widerstand aus den eigenen Reihen zu kämpfen hat und seine Macht in seinem innersten Führungszirkel konsolidieren will.