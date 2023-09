Libyen: Opferzahl nach Flutkatastrophe steigt auf 3800

Knapp zwei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe in Libyen haben die Behörden den Tod von mehr als 3800 Menschen offiziell bestätigt. Der Tod von 3845 Menschen sei bestätigt, sagte Mohamed Eljarh, Sprecher des von den Behörden im Osten des Landes eingerichteten Hilfskomitees. Die Zahl berücksichtige nur die Toten, deren Beisetzung vom Gesundheitsministerium registriert worden sei, so dass «leider mit einem täglichen Anstieg der Zahl» zu rechnen sei.

Tote, die bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe eilig beigesetzt worden seien, sind demnach nicht in der Aufzählung enthalten. Derzeit arbeiteten Behördenvertreter zusammen mit der Bevölkerung an einer Liste unregistrierter Beerdigungen sowie einer Vermisstenliste. Internationale Hilfsorganisationen geben die Zahl der Vermissten mit 10’000 oder mehr an.