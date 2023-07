Pharmabranche: Lichtblick bei Versorgungssicherheit? Schweiz und USA mit neuem Pharma-Deal

Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco und das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic begrüssen das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Schweiz und den USA über die gegenseitige Anerkennung der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel per 27. Juli 2023. Damit das am 12. Januar 2023 in Washington unterzeichnete Abkommen in Kraft treten könne, müsse zunächst eine gegenseitige Beurteilung der Funktionsweise der jeweiligen Behörden vorgenommen werden, wie das Seco mitteilt.



Diese Beurteilung von Swissmedic in der Schweiz und der FDA (Food and Drug Administration) in den USA sei mit positivem Ergebnis abgeschlossen worden.