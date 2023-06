SpaceX: Lichterkette am Himmel Starlink-Satelliten sind unterwegs

Seit 2018 schickt das Unternehmen SpaceX von Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk Satelliten der Satelliten-Kette Starlink in die Luft.

Viele erinnert die «Lichterkette» an eine Sternschnuppe, wobei sie für das zu langsam scheint. Tatsächlich sind es aber Starlink-Satelliten von SpaceX.

«Was ist das?», fragten sich mehrere News-Scouts am Dienstagabend. Sie beobachteten am Himmel eine seltsame Lichterkette.

Ist es ein Ufo am Schweizer Abendhimmel? Oder eine langsame Sternschnuppe? Vielen News-Scouts fiel am Dienstagabend ein eigenartiges Objekt auf. Bei der Lichterkette handelt es sich jedoch nicht um eine unerklärliche Erscheinung: Es sind Starlink-Satelliten des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk.

Seit 2018 schickt das Unternehmen SpaceX von Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk Satelliten der Satelliten-Kette Starlink in die Luft. Weil diese so tief fliegen, sind sie jeweils besonders hell zu sehen. Zum ersten Mal flog Starlink im Januar 2020 über der Schweiz. Ziel von Starlink ist es, besseren Internetzugang in entlegene Regionen herzustellen.