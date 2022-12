Am Dienstag fuhren ein VW Polo und ein Audi A6 auf der Autobahn Richtung Zürich. Aus unklaren Gründen kamen sich die beiden Lenker in die Quere, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Angefangen mit Lichthupen steigerten die beiden Fahrzeuge ihre Provokationen in riskante Überholmanöver.

Schlussendlich überholte der VW, wechselte mit geringem Abstand vor den Audi auf dessen Spur und bremste stark ab.