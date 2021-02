Anlässlich Mars-Mission : Lichtkünstler lässt Mars-Roboter auf Eigernordwand landen

Anlässlich der Mars-Landung von Perseverance liess der Lichtkünstler Gerry Hofstetter Eiger, Mönch und Jungfrau mit Robotern und Astronauten bestrahlen. Darum gebeten hat ihn der Nasa-Wissenschaftschef höchstpersönlich.

Rund sechs Monate nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im Juli 2020 wird der Mars-Rover Perseverance am Donnerstagabend an seinem Zielort ankommen. Gegen 22 Uhr soll der Roboter in einem bisher noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens Jezero Crater landen. Schon am Dienstagabend hatte anlässlich der Mars-Landung die Spitze des Empire State Buildings in New York rot geleuchtet.