In Samedan konnte ein spezielles Wetterphänomen beobachtet werden

Gleich mehrere Einwohner und Einwohnerinnen aus Samedan GR wurden am Mittwochmorgen Zeugen eines ungewöhnlichen Wetterspektakels . Wie man in Bildern auf Social Media sieht, konnten gespenstisch aussehende Lichtsäulen beobachtet werden. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt eine Anwohnerin zu 20 Minuten. Ungefähr um 06.30 Uhr habe sie das Phänomen beobachten können. Zudem lag das Thermometer am frühen Morgen weit unter null Grad. «Es ist im Moment schon sehr kalt», sagt sie.

Auch Madeleine Meier konnte das Spektakel am frühen Morgen beobachten. «Ich habe mich gefragt, was das da draussen ist», sagt Meier, die momentan Ferien in Samedan macht. Sie sei oft im Engadin, aber diese Lichtsäulen habe sie ebenfalls noch nie gesehen. Praktisch an jeder Strassenlaterne ragte eine solche Säule in den Himmel. «Es war sehr kalt und ruhig», so Meier zu den Verhältnissen in den Morgenstunden.