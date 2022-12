Zürich: Lichtsignal nur für Velos – Stadt installiert nach Unfall neue Ampel

Ende September kam es in Zürich zu einem tragischen Verkehrsunfall: Ein Betonmischer übersah beim Rechtsabbiegen eine junge Velofahrerin, die 25-jährige Frau erlag noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Seither erinnert ein weisses Velo, ein sogenanntes Ghost-Bike , beim Lochergut an den tödlichen Unfall. Nun hat die Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich reagiert und diese Woche als zusätzliche Sofortmassnahme eine separate Veloampel installiert, wie der « Tages-Anzeiger » schreibt.

Das sogenannte Vorgrün schaltet fünf Sekunden früher auf Grün als die Ampel für Autofahrer und ermöglicht wartenden Velos, früher zu beschleunigen. Die Gefahr, in den toten Winkel von Autos und Lastwagen zu kommen, wird so reduziert. Bereits an fünf weiteren Standorten stehen solche Vorgrün-Ampeln, so etwa an den Kreuzungen Friesenberg-/Schweighofstrasse und an der Rudolf-Brun-Brücke/Limmatquai.