140 Filialen

Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in Weinfelden TG, das andere in Sévaz FR. Diese bedienen die 140 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt über 4000 Mitarbeitende.