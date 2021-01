Die Lidl-Maschine sehe dem Thermomixer der Marke Vorwerk zu ähnlich, so die Begründung. In der Schweiz gibt es ebenfalls beide Produkte zu kaufen. Ein Problem scheint das aber nicht zu sein: Das Urteil aus Spanien habe aktuell keinen Einfluss auf die Schweiz, sagt Lidl auf Anfrage.

Dass Lidl die Maschine in Spanien vom Markt nehmen muss und in der Schweiz weiterhin anbieten kann, ist laut dem Berner Patentanwalt Stefan Blaser gut möglich: «Das Patentrecht ist national geregelt.» Möglichweise habe die deutsche Marke Vorwerk einen Patentschutz in Spanien, jedoch keinen in der Schweiz, so Blaser.