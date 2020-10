Nur in ein paar wenigen Läden, die sich in Einkaufszentren befinden, kann noch nach 17 Uhr eingekauft werden.

Lidl-Filialen schliessen am 24. Dezember am frühen Abend.

Lidl schliesst an Weihnachten dieses Jahr die Türen schon um 17 Uhr. Das, obwohl der 24. Dezember als ein normaler Werktag gilt. Denn die Mitarbeitenden sollen den Abend zusammen mit ihren Familien verbringen können, heisst es in einer Medienmitteilung.

Lidl Schweiz setze grossen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und Job, heisst es weiter. Darum werden nur einzelne Filialen, die in Einkaufszentren integriert sind, länger offen haben.

Auch an Silvester schliesst Lidl Schweiz seine Filiale früher. So haben an diesem Tag alle Filialen nur bis 18 Uhr geöffnet – oder schliessen noch früher, falls die Standardöffnungszeiten früher sind.