Niederlande : Lidl nimmt Zigaretten und Tabak aus dem Sortiment

Lidl verkauft in seinen niederländischen Filialen keine Zigaretten mehr. Der Discounter kommt damit einem Verkaufsverbot der Regierung zuvor, die ab 2024 den Verkauf von Tabakprodukten in sämtlichen Supermärkten des Landes verbietet.

Lidl betreibt in den Niederlanden über400 Filialen.

Rauchfrei bei Lidl: Seit Freitag verkauft der Lebensmitteldiscounter in seinen über 400 Filialen in den Niederlanden keine Zigaretten und auch keinen Tabak mehr. «Lidl trägt aktiv dazu bei, eine Nichtraucher-Generation möglich zu machen», erklärte das Unternehmen. Lidl Nederland unterstütze damit eine Initiative mehrerer Gesundheitsorganisationen. Deren Ziel sei es, «Kindern die Chance zu geben, rauchfrei aufzuwachsen und sie vor den schädlichen Folgen des Passivrauchens sowie vor der Verführung zum Rauchen zu schützen».

Lob von der Regierung

Die Regierung in Den Haag lobte den Tabak-Stopp, den das Unternehmen bereits 2018 angekündigt und danach schrittweise in immer mehr Filialen umgesetzt hatte. Es sei zu hoffen, dass bald mehr Supermarkt-Ketten diesem Vorbild folgen, sagte der Staatssekretär für Gesundheit Paul Blokhuis nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP.

Lidl kommt damit als erste Handelskette einem von der Regierung angekündigten Verkaufsverbot für Supermärkte zuvor: Ab 2024 dürfen Tabakwaren in den Niederlanden nur noch an Tankstellen sowie in Fachgeschäften, Zeitungskiosken und anderen dafür lizenzierten Läden angeboten werden. Ab 2023 ist zudem der Verkauf im Internet verboten.