25 Prozent Plastik

Lidl Schweiz bringt den PET-Schuh

Der Discounter lässt Plastikabfälle von asiatischen Küstenregionen zu Recyclinggarn verarbeiten und macht daraus Schuhe. Der erste PET-Schuh von Lidl besteht zu 25 Prozent aus Plastik.

Das Plastik stammt von PET-Flaschen, die in Küstenregionen in Asien gesammelt wurden und mit der Zeit ins Meer hätten gelangen können.

