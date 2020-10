Lidl Schweiz steigt auf digitale Preisschilder um. Dies gab der Grossverteiler am Dienstag in einem Communiqué mit. Lidl will damit in erster Linie Papier sparen und die Umwelt schonen. Das System wurde zunächst in allen Schweizer Filialen im Früchte- und Gemüsebereich getestet und wird jetzt auf alle Sortimentsbereiche ausgeweitet.