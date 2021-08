Blaue Ökobons - Lidl stellt als erster Detailhändler auf ökologische Kassenzettel um

In allen 153 Schweizer Filialen werde auf umweltfreundliches Thermopapier umgestellt.

So sieht der neue Kassenzettel bei Lidl aus.

Am besten für die Umwelt ist, wenn man ganz auf Kassenbons verzichtet.

Sie sind oft überflüssig, werden kaum angeschaut und landen zusammengeknüllt täglich zu Tausenden im Müll: die Kassenzettel. Der Papier-Irrsinn belastet die Umwelt. Das will Lidl Schweiz ändern und führt bald umweltfreundliche Bons ein, wie der Detailhändler 20 Minuten exklusiv bestätigt. In allen 153 Schweizer Filialen werde auf umweltfreundliches Thermopapier umgestellt. Der genaue Termin ist noch nicht klar.

«Das Material stammt aus nachhaltiger Waldwirtschaft und ist anders als herkömmliche Bons im Altpapier recycelbar», erklärt ein Lidl-Sprecher. Denn der Ökobon ist frei von chemischen Entwicklern (siehe Box unten). Dadurch ändert sich auch der Look: Die neuen Kassenzettel sind blau.

Kassenbons, Parktickets, Bahnbillette, Bancomatquittungen werden kaum mehr mit Farbe bedruckt. Stattdessen wird sogenanntes Thermopapier verwendet. Dieses enthält einen chemischen Farbentwickler, der bei Erhitzung eine Reaktion auslöst, die zu einer dunklen Verfärbung führt. Das heisst im Drucker müssen nur noch diejenigen Stellen erhitzt werden, an denen Buchstaben oder Zahlen stehen sollen. Es gibt aber auch Thermopapier ohne Farbentwickler: Dort ist die schwarze Farbe bereits im Papier enthalten und wird von einer weissen Schicht abgedeckt. Bei Erhitzung wird die schwarze Farbe freigelegt. Die dabei verwendeten Hilfsstoffe gelten als unproblematisch.

Chemische Stoffe auf Bons schaden Tieren und Pflanzen

Mit der Umstellung übernimmt Lidl eine Vorreiterrolle in der Schweiz. Denn die Zettel der anderen grossen Detailhändler gehören weiterhin in den Sondermüll, weil sie mit chemischen Substanzen behandelt werden. So nutzen zwar Coop und Migros einen nicht-phenolischen Farbentwickler bei Kassenbons, wie es auf Anfrage heisst.