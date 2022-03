Wegen Ukraine-Krieg - Lidl stoppt den Verkauf von «Nerf»-Spielzeugwaffen

Lidl weist in seinem Prospekt darauf hin, dass es ab Montag zwei Sets von Plastikwaffen nicht mehr zu kaufen gibt.

Unternehmen auf der ganzen Welt kappen ihre Beziehungen zu Russland. Wegen des Krieges in der Ukraine verschwinden russische Produkte aus den Regalen (siehe Box), Läden und Produktionsstätten im Land werden vorübergehend dicht gemacht , Lieferungen eingestellt.

Nun reagiert auch Lidl Schweiz. Zwar bezieht der Discounter keine Produkte aus Russland, die er aus dem Sortiment hätte werfen können. Dennoch will Lidl derzeit in keiner Weise mit Krieg oder Gewalt in Verbindung gebracht werden. Daher stoppt das Unternehmen ab Montag den Verkauf von zwei Sets mit Spielzeugpistolen.