Zum Start in die neue Woche kündigt Aldi eine Preissenkung bei FFP2-Masken an. 50 Stück gibt es für 29.90 Franken. Ein 10er-Pack bekommt man für 7.99 Franken. Das macht rund 60 Rappen pro Stück.

FFP2-Masken schützen stärker – aber nur wenn man sie richtig trägt

FFP2-Masken bieten einen wirksameren Schutz als die herkömmlichen Gesundheitsmasken, indem sie auch feste Partikel filtern. In Österreich sind die Masken Pflicht in sämtlichen öffentlichen Räumen. Bisher haben die Behörden in der Schweiz von einer solchen Pflicht abgesehen. Experten wie Rudolf Hauri sehen in der Maske aber ein geeignetes Mittel, um sich in Innenräumen besser schützen zu können. Voraussetzung für den wirksameren Schutz der Masken ist allerdings, dass man diese auch korrekt trägt.