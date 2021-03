Der Discounter Lidl hat am Samstag mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests für den privaten Verbrauch begonnen – zunächst über seinen Onlineshop. Wie das Unternehmen in Neckarsulm mitteilte, sind die Tests über lidl.de seit Samstag «versandkostenfrei für 21,99 Euro pro 5er-Packung für den privaten Gebrauch» erhältlich. Das sind umgerechnet 24,4 Franken. «In Kürze» würden Corona-Schnelltests zudem in allen Lidl-Filialen verkauft. Bereits wenige Stunden nach Verkaufsstart ist die Webseite wegen der grossen Nachfrage zusammengebrochen.