Der Discounter will Kindern so gesundes Essen verkaufen.

Kleine Gurken, Pflaumen, Rüebli und Tomaten: Lidl verkauft Gemüse und Früchte im Mini-Format im Kinderregal. Diese gibts ab sofort in allen 145 Filialen in der Schweiz. Die Regale für Kinder sind in die normale Gemüse- und Früchteabteilung des Discounters installiert.