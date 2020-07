vor 32min

44-fach über Originalpreis

Lidl versteigert eigenen Sneaker für 656 Franken

Der Discounter hat ein sein letztes Sneaker-Paar online an den Meistbietenden verkauft. Am Erlös will Lidl aber nichts verdienen.

von Dominic Benz

Darum gehts Lidl hat seinen Sneaker im Internet versteigert.

Ein Fan schnappte sich den bunten Treter und liess 656 Franken dafür liegen.

Den Erlös aus der Aukton verdoppelt der Discounter und spendet ihn.

Am Billigschuh gibt es viel Kritik.

Lidl hat seinen eigenen Sneaker im Internet versteigert. Eine Person mit dem Usernamen « dan_9csl » schnappte sich den bunten Treter für 656 Franken. Das ist rund das 44-fache des normalen Verkaufspreises von 15 Franken.

Die Versteigerung fand auf der Onlineplattform Ricardo statt und endete am Mittwoch exakt um 21.32 Uhr. Rund 318 Gebote gingen seit Auktionsbeginn am 22. Juli ein. Der Startpreis lag bei 1 Franken.

Überraschter Lidl

Beim verkauften Sneaker handelt es sich laut Lidl um jenen, der im Werbespot des Unternehmens zu sehen ist (siehe Video unten). Es soll laut Lidl noch das letzte übrig gebliebene Paar mit der Grösse 41 sein. Den Erlös will der Discounter für einen guten Zweck zugunsten des Schweizerischen Roten Kreuzes spenden. Dabei erhöht Lidl den Erlös um das Doppelte.

Vom Verkaufspreis ist Lidl überrascht. «Das übersteigt unsere Erwartungen und freut uns natürlich sehr», sagt Sprecher Mathias Kaufmann zu 20 Minuten. Die Versteigerung sei als eine lustige Aktion gedacht gewesen. «Wir wollen daran aber nichts verdienen und spenden daher den Erlös», so der Sprecher.

Schnell ausverkauft

Der Sneaker von Lidl hat innert kurzer Zeit schon fast Kultstatus erreicht. Erst Mitte Juli lancierte der Discounter in der Schweiz seinen ersten hauseigenen Schuh. Schon am ersten Tag stürmten Sneakerfans die Geschäfte: Kurz nach Ladenöffnung war der Schuh in vielen Lidl-Filialen ausverkauft.

Kurz darauf tauchten einzelne Exemplare der Schuhe auf Onlineportalen auf. Dort wurden sie teils für mehrere Hundert Franken angeboten.

Kritik am Billigschuh

Doch nicht alle freuen sich über den Billigschuh. Viele Konsumenten vermuten dahinter schlechte Qualität oder miese Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Nur so könne ein Sneaker für 15 Franken angeboten werden, so die Meinung.

Für Tobias Meier ist klar: «Bei einem Sneaker, der 15 Franken kostet, gibt es sicherlich innerhalb der Wertschöpfungskette Akteure, die einen Preis dafür bezahlen müssen», sagt der Textilexperte beim Nachhaltigkeits-Beratungsunternehmen Ecos und Präsident des Verbandes Swiss Fair Trade kürzlich zu 20 Minuten. Kinderarbeit stecke aber eher nicht hinter einem solch billigen Produkt.

In China produziert

Laut Lidl wird der Schuh in China hergestellt. Zu den Vorwürfen sagt ein Sprecher: «Wir führen bei allen Non-Food-Lieferanten Kontrollen durch, die neben Arbeitsschutz und Sicherheit den Ausschluss von Kinder- und Zwangsarbeit garantieren.»

Laut Lidl könne man den Schuh so günstig anbieten, weil man generell auf Einfachheit und effiziente Prozesse setze: «Wir profitieren natürlich auch von unserem internationalen Lidl-Einkaufsnetz, können in grossen Mengen einkaufen und geben Preisvorteile 1:1 an unsere Kunden weiter.»