So verabschiedet Coach Severin Lüthi Roger Federer in den Ruhestand

Tennis : «Liebe dich» – so verabschiedet Coach Lüthi Federer in den Ruhestand

Auch Federers Langzeit-Trainer Severin Lüthi liess das Ganze nicht kalt. Der 46-Jährige erlebte die Abschiedsshow der Tennis-Ikone beim Laver Cup in London ebenfalls hautnah mit und meldet sich nun einige Tage später auf Instagram zu Wort mit einem hochemotionalen Post in Richtung seines abgetretenen Schützlings.

«Spezielle Momente abseits des Platzes»

Lüthi erklärt zunächst, dass es ihn einige Zeit gekostet habe, bis er wusste, was er sagen möchte und meint dann: «Die letzten paar Wochen waren emotional, aber was für eine Reise das war». Beim Durchschauen seiner Handy-Galerie sei Lüthi nochmals an die gemeinsamen Erlebnisse erinnert worden.

Die Grand-Slam-Triumphe, der Davis-Cup-Sieg in Lille, der Sieg in Peking bei den Olympischen Spielen seien dem Berner genau so geblieben wie zahlreiche «spezielle Augenblicke abseits des Platzes». «Ich werde diese Momente für immer in wertvoller Erinnerung behalten», verspricht Lüthi emotional und lobt, dass Federer neben dem Tennisspielen auch Business, Freunde und Familie unter einen Hut brachte und dies stets «mit einem Lächeln auf dem Gesicht» tat.