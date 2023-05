Eurovision Song Contest: Top-Favoritin Alessandra im Interview

Mit «Queen of Kings» vertritt Alessandra am Eurovision Song Contest Norwegen. Mit 20 Minuten sprach die 20-Jährige über die Liebe und ihre Freundschaft zu Remo Forrer.

Darum gehts Am 9. Mai startet der Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool.

Gesamthaft 37 Länder werden in den beiden Semifinalen und im Finale um den Glaspokal kämpfen.

20 Minuten konnte mit der Top-Favoritin, Alessandra Mele, über die Liebe und ihre beiden Heimaten, Italien und Norwegen sprechen.

Alessandra, dein ESC-Song «Queen of the Kings», handelt von Frauen-Empowerment. Was bedeutet er dir?

Sehr viel. Denn einerseits kann man ihn hören und sich einfach gehen lassen, andererseits hat er eine tiefgründige Bedeutung. Ich singe von einer Königin, die zwar nicht perfekt ist, sich aber vollkommen wohlfühlt. Dank meinem Song sollen Leute ihre Kraft, ihr Selbstvertrauen und ihre Sicherheit wiederfinden.

Willst du ein Vorbild sein?

Ich bin, wer ich bin. Wenn es den Leuten gefällt, dann bin ich gerne ein Vorbild, aber ich strebe es nicht an.

Gab es Situationen, in denen du dich unter Männern auch wie eine Queen fühlst?

Natürlich, aber nicht nur unter Männern. Ich bin offen gegenüber jeder Art von Liebe. Von Labels halte ich nichts, denn für mich hat Liebe kein Geschlecht. Wo ich herkomme, lebt man sehr konservative Stereotypen und ist gegenüber Andersdenkenden verschlossen. Diese Seite konnte ich lange nicht frei ausleben. Umso glücklicher bin ich, dass sich dies verändert hat.

Du bist in Italien aufgewachsen, trittst aber für Norwegen an. Warum?

Ich bin halb Norwegerin und halb Italienerin. In Norwegen wurde ich angefragt, ob ich an einem Wettbewerb teilnehmen wolle. Beide Länder sind aber für mich sehr wichtig und mein Zuhause. Ich liebe den Song von Marco Mengoni. Ich muss aber gestehen, dass ich ihn schon vorher sehr mochte.

Du stehst mit unserem Schweizer Kandidaten Remo Forrer im ersten Halbfinale, was hältst du von ihm?

Er erinnert mich etwas an Imagine Dragons, was für mich ein grosses Kompliment ist, denn ich bin ein grosser Fan. Remo und ich haben uns angefreundet und für Tiktok Content produziert. Er ist unglaublich lieb.

Dein Song galt lange als der grosse Favorit des ESC 2023. Mittlerweile hat er aber an Beliebtheit verloren. Was ist passiert?

Mein Titel ist sehr früh erschienen. Unterdessen konnten die Leute noch andere ESC-Songs hören, die es auch verdient haben, an der Spitze zu stehen. Ich fühle mich geehrt, dass mein Lied trotzdem so gut im Rennen ist.

Derzeit sagen dir die Wettbüros für die erste Runde den dritten Platz voraus. Verfolgst du eine Strategie, um weiter hochzukommen?

Nein, ich übe, bleibe mir selbst treu und gebe mein Bestes. Damit meine Stimme gesund bleibt, trinke ich einfach nur viel Wasser – ganz simpel.

Das klingt ziemlich selbstsicher. Gibt es dennoch Momente der Unsicherheit?

Selten, aber ja, auch ich habe schlechte Tage, an denen ich mich traurig und unsicher fühle. Dennoch habe ich viel Selbstvertrauen. Ich weiss, dass dieser Song ein echter Hit ist. Er gefällt mir sehr und vielen anderen auch. Ich weiss, dass ich damit etwas völlig Neues an den ESC bringe.

Was können die Leute von deiner Darbietung erwarten?

Es wird gross, mit vielen Lichtern und grossartigen Tänzerinnen und Tänzern. Es wird zudem modern, aber gleichzeitig von Queen Elizabeth I. inspiriert sein – also eine Reise in die Vergangenheit. Ich bin sehr stolz darauf, lasst euch überraschen.

Wer begleitet dich nach Liverpool?

Zur Show reisen meine Eltern, mein Bruder, ein paar Freunde und meine Nonna aus Italien an.

Was kommt nach dem ESC?

Es kommen sehr viele neue Songs. Ein neues Lied ist auch schon fertig, das nach dem ESC erscheinen wird. Worum es darin geht, verrate ich aber nicht.