Zeki trollt Yaël Meier: «Liebe HSG, ich habe noch nicht bei euch unterrichtet, wie kann das sein?»

Das fragten sich in der Folge auch Studierende der Universität, die auf Linkedin und Jodel ihren Auftritt als überheblich und inhaltlich flach kritisierten. «Als junge Frau in der Wirtschaft kann ich mir Bescheidenheit nicht leisten», konterte Meier. Als Frau müsse sie sich immer einmal mehr beweisen. Trotzdem: Die Kritik an Meier zieht immer weitere Kreise. Auf dem Business-Netzwerk geht es teilweise gehässig zu. Ein Werber beklagt sich über die «selbstgerechten Digital-Samariter», die ihn in die Pfanne gehauen haben, nachdem er Meiers Aussagen als substanzlos kritisiert habe.