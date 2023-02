Michael Wendler und Laura Müller erwarten ihr erstes Kind

Das gibt das Paar am Montag auf Instagram bekannt.

Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) sind in freudiger Erwartung.

Babyfreude im Hause Wendler-Müller: Michael und Laura erwarten ihr erstes Kind. Das verkündet das Paar auf der Instagram-Seite der 22-Jährigen. «Liebe im Bauch: Unser grosses Glück ist unterwegs», schreibt die Influencerin in ihrem Post. Dazu teilt sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann, der ein Paar Babyschuhe in den Händen hält. Beide lächeln in die Kamera.