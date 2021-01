Youtube/100% Pure New Zealand

Das neuseeländische Tourismu sbüro hat die Nase voll von Influencern. Oder besser gesagt, von den Fotos, die täglich H underte Touristen auf ihre Social-Media-Accounts hochladen, die mehr oder weniger immer an den gleichen Orten gemacht werden und auch relativ gleich aussehen. In einer neuen Werbekampagne hält die Tourismusbehörde die Gäste an, « origineller» zu werden und « klischeehafte Szenen » zu vermeiden.