Müslüm erklärt «Millionero»: «Liebe ist die einzige Antwort auf diesen geistigen Bankrott»

Müslüm, wie zur Hölle stellt man dich vor? Comedian, Musiker, Philosoph, Satiriker, Kabarettist – es ist schwierig, einen Mann in eine Schublade zu stecken, der keine Kommode hat.

Die Kunst kennt ja keine Kategorien, Jungs. Das ist ja das oberste Gebot, und dem will ich auch würdig sein. Darum bin ich wahrscheinlich auch eben mal Schauspieler, dann Theater, dann wieder Sänger oder Moderator. Ich hab das Gefühl, es ist nicht wichtig, was es ist und wie es aussieht, wichtig ist, was es bewirkt.