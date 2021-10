Regenbogenfamilie erhält in Fiesch VS kein Familienticket

Dies, weil die Mitarbeiterin der Aletschbahnen Familienrabatte nur an «Traditionsfamilien» verkaufen wollte.

Viele Mitglieder der 20-Minuten-Community sind auf der Seite der Familie. « Jeder kann und wird seine eigene Meinung haben. Aber Respekt allen M enschen gegenüber gehört sich. Liebe ist keine Entscheidung , sondern ein Gefühl », schreibt ein User. « Egal ob Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann oder was es noch gibt. Familie bleibt Familie . Wenn man es so liest , wäre in den Augen dieser Angestellten auch ein a doptiertes Kind keine Traditions f amilie », pflichtet ein anderer User bei.