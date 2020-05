Downvote-Button

Liebe Kommentierer, wir haben euch gehört!

Die neue 20-Minuten-App ist noch lange nicht fertig. Als Nächstes kommt der Downvote-Button zurück. Aber besser.

Antworten auf Kommentare und Kommentarbewertung

Ebenfalls schmerzlich vermisst wird die Möglichkeit, auf Kommentare zu antworten. Auch diese Funktion steht zuoberst auf unserer Liste und wird in den nächsten Wochen so schnell wie irgend möglich nachgereicht. Und auch die Kommentarbewertung nach einem neuen, differenzierten System ist in der Pipeline. Weil wir die Interaktion zwischen Kommentierern und die Bewertung der Kommentare aber noch viel umfangreicher verbessern wollen, braucht es da noch ein bisschen mehr Geduld. Bis dahin gilt bei den Kommentaren weiterhin: Upvoten oder schweigen. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, die App regelmässig im Appstore oder Playstore zu aktualisieren, um die neuen Features sofort nutzen zu können.

Neues Kommentartool