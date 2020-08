Diskussion bei «Drei x Drei»

«Liebe Mountainbiker, hats euch eigentlich ins Hirni gejodelt?»

In der neuesten Podcast-Episode diskutieren unser Radio-Moderations-Team seine Ferienerlebnisse mit Outdoor-Sportlern.

Die aktuelle Folge «Drei x Drei» gibts mit allen weiteren Podcast-Episoden gratis in der Radio-Section deiner 20-Minuten-App, bei Spotify , Google Play sowie auf iTunes und Tune In .

Unser Moderations-Team diskutiert in der aktuellen Folge von «Drei x Drei» seine Ferienerlebnisse mit Outdoor-Sportlern. Einer der Drei hat sich selbst verhalten «wie eine Vollbride». Wer Reue zeigt?

«Die Regeln beim Carten sind grob fahrlässig»

«Acht Jungs auf so einer Bahn – du weisst, was passiert», meint Freezy. Der «Supreme Show»-Moderator war in seinen Ferien mit Freunden im Glarus beim Mountaincarten. Dabei hätte sich die Gruppe nicht nur bei anderen Besucherinnen und Besuchern unbeliebt gemacht – «völlig zu Recht natürlich». Freezy erklärt: «In meinem Umfeld kenne ich niemanden, der nicht mit mindestens einer bösen Schürfwunde zurückgekommen ist.»