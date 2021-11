Nati braucht Hilfe – Liebe Nordiren, bitte ärgert heute Italien für uns!

Nordirland feierte am Freitag den ersten Heimsieg in einem Pflichtspiel seit zweieinhalb Jahren.

Aus Schweizer Sicht muss man also hoffen, dass die Nordiren zu Hause in Belfast ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen. Doch wieviel Schützenhilfe darf die Nati von den «Boys in White and Green» überhaupt erwarten? Zumal man in Nordirland nicht gut auf die Schweiz zu sprechen ist.