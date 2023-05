Sexflaute wie bei Sänger Robbie Williams: Kann Liebe ohne Sex auf Dauer gut gehen? 

20 Minuten hat mit mehreren Personen gesprochen, die seit Jahren keinen Sex mehr in der Beziehung haben. (Symbolbild)

Leserinnen und Leser berichten, dass sie seit Jahren keinen Sex mehr in der Beziehung haben ( 20 Minuten berichtete ).

Herr Heer, was können die Gründe für eine Sexflaute sein?

Heisst das, dass in langen Beziehungen das Verlangen abnimmt?

Welche Bedeutung hat Sex in der Beziehung?

In seinen nicht-fortpflanzungstüchtigen Formen ist Sex womöglich überlebenswichtig für die Liebe.

Wie meinen Sie das genau?

Wer krass-sexuelle, halbpornografische Vorstellungen in einer dauerhaften Liebesbeziehung umsetzen will, wird an derlei Illusionen scheitern.