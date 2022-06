Basel: «Liebe Piraten» – Feuerwehr löst Rätsel um Flaschenpost im Rhein

Der Ausbildungsleiter der Berufsfeuerwehr, Urban Grossholz, hatte für die letzte Woche am Mittwoch eine Übung auf dem Wasser für seine Einheit geplant. Dies im Rahmen der Nautikausbildung. «Meistens holen wir nebenbei Plastikflaschen oder weiteren Müll aus dem Wasser, welcher den Rhein hinuntertreibt. Doch als wir die Flasche öffneten, waren lauter Kinderzeichnungen darin. Damit haben wir nicht gerechnet, es war reiner Zufall», sagte er gegenüber 20 Minuten. Eine Aspirantin hätte die Flasche an Bord geholt. Darin befanden sich knapp zwei Dutzend Zeichnungen von Kindergarten-Kindern, welche wohl auf einen versteckten Schatz hindeuteten. Die Flasche habe auch bereits Wasser im Inneren gehabt. Ein paar Stunden später wäre sie wahrscheinlich untergegangen.

Flaschenpost endet mit Besuch von der Feuerwehr

Sie sei am Mittwoch der letzten Woche mit den Kindern auf einem Ausflug gewesen. Dort hätten sie die Flaschenpost ins Wasser geworfen. «Aktuell behandeln wir in der Klasse das Thema Piraten. Dabei bereiten die Kinder ein Theater vor und schauten eine Unterwasserdokumentation. Anhand des Films zeichneten die Kinder frei aus dem Kopf eine Schatzkarte mit allem, an was sie sich aus dem Film erinnern konnten. Mit diesen füllten wir dann die Flasche, welche als Flaschenpost den Rhein runtertreiben soll», so die Lehrerin.