Buchrezension: «Der barmherzige Hügel» von Lore Berger

Esther, zwanzig, liebt Thomas, und als er sie sitzen lässt, verfällt sie einem Liebeskummer von vorsintflutlicher Tiefe, verweigert die Nahrung und muss mit Bluttransfusionen am Leben gehalten werden. Die Geschichte spielt in Basel, und Esther findet einzig in der Landschaft des Bruderholz über der Stadt Trost, dem Hügel mit dem Wasserturm, den sie als barmherzig empfindet, weil es der Schauplatz ihrer Liebe war. Als sie an einer Bluttransfusion stirbt, findet ihr Bruder ihre Aufzeichnungen und bringt sie als Buch heraus. Das ist der Inhalt des Romans «Der barmherzige Hügel», den die Basler Studentin Lore Berger 1942 unter Verwendung eigener Tagebuchaufzeichnungen schrieb. Sie tippte ihn sorgfältig ab und reichte ihn am 19. Juli 1943 beim Romanwettbewerb der Büchergilde Gutenberg in Zürich ein.