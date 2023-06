Buchrezension Charles Linsmayer: Lieben & lachen, gähnen & niesen

Kennen wir eigentlich uns selbst, unseren Körper? Paul Auster, Jahrgang 1947, berühmt für seine New-Yorker-Trilogie, unternimmt im «Winterjournal» eine Expedition zu dem Wesen, «in dem wir uns fremd sind und von dem wir nur eine Ahnung haben, weil wir in den Augen anderer leben». Narben erinnern an Verletzungen als Kind, die Frage, was die Hände alles berührt haben, ermöglicht eine Philosophie des Tastsinns, die Evokation von Panikattacken öffnet Abgründe. Am intensivsten aber wirken Begegnungen mit dem andern Geschlecht nach. Die eine Nacht mit der wunderschönen Pariserin Sandra im Jahre 1972, für Auster «einer der glücklichsten Augenblicke seines Lebens», und die nach wie vor ungetrübt andauernde mit der Amerikanerin, hinter der sich die Autorin Siri Hustvedt verbirgt.

Ebenso sinnlich-körperlich wie die Gegenwart dieser Frau, bei der seine Hände «auf einem der schönsten Orte der Welt» zu liegen kommen, sind auch die Bilder von Unglück und Tod in den Körper eingebrannt. Nicht nur die von 2002 in New York, die er aus einem hermetisch abgeschlossenen Zimmer heraus mitansah, auch frühere, nicht selbst erlebte. So begannen, als er das frühere KZ Bergen-Belsen besuchte, die 50’000 in einem Massengrab ruhenden russischen Soldaten, seine Ohren plötzlich mit einem ohrenbetäubenden Schrei zu malträtieren. Sodass danach unversehens wieder zu etwas Tröstlichem wird, was wir nur allzu leicht geringschätzen: die vitale Lebendigkeit des liebenden, lachenden und gähnenden Körpers.