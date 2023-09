Buch oder Netflix statt Club: «Man ist kein Loser mehr, wenn man nicht in den Ausgang will»

Ein Buch lesen, sich einen Film ansehen oder gemütlich eine Tasse Tee trinken – auf Social Media kursieren Videos von Personen, die ihren Abend am liebsten zu Hause verbringen. Unter dem #homebodies oder #cozyhome erzählen Userinnen und User, warum sie nicht in eine Bar oder einen Club gehen wollen. Mitgliedern der 20-Minuten-Community geht es ähnlich. Doch woran liegt es, dass insbesondere junge Menschen lieber daheimbleiben?

Ein Wellbeing-Trend, der sich primär darauf fokussiere, Aktivitäten nachzugehen, die einem guttun, habe sich parallel dazu entwickelt. «Insbesondere bei der Generation Z ist der Stellenwert dieser Art von ‹Self-Care› so wichtig wie nie», so Lutz. «Man ist dementsprechend kein Loser mehr, wenn man nicht in den Ausgang will. Diese Zeiten sind vorbei.» Mittlerweile sei es sogar angesagt, wenn man in der Freizeit Yoga macht, liest oder meditiert.