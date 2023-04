Anne Wünsche rechtfertigt Malle-Ferien nach Abtreibung

1 / 9 «Ich erinnere mich gern an diesen Urlaub zurück und bin jetzt so was von bereit für den Sommer», schreibt Anne Wünsche zu diesem Foto auf Instagram. Instagram/anne_wuensche Laut Wünsche waren die Ferien seit Monaten geplant – ungeplant dagegen war ihre Schwangerschaft. Instagram/anne_wuensche Mitte April gab die Influencerin auf Social Media bekannt, ungewollt schwanger geworden zu sein. Instagram/anne_wuensche

Anne Wünsche kann es derzeit kaum jemandem recht machen. Offen und ehrlich hat sie ihre Community über ihren Schwangerschaftsabbruch informiert. Seitdem hagelt es für die deutsche Influencerin harsche Kritik. Und die Hasskommentare reissen nicht ab, denn: Die Influencerin ist nach Mallorca geflogen.

«Ohne Kinder, bisschen Party, bisschen Malle, bisschen Spass haben und bisschen gute Laune», so Wünsches Ankündigung. Für viele Followerinnen und Follower unverständlich. «Erst ein Menschenleben auslöschen und danach in den Urlaub und so tun, als ob nichts wäre. Das kann man nicht verstehen», heisst es etwa. Oder: «Ich würde die Zeit jetzt eher mit den Kids verbringen und nicht schon wieder kinderfrei machen.»

Anne Wünsche rechtfertigt sich ironisch

Unbeirrt teilte Wünsche Fotos von ihren Tagen auf Mallorca: im Bikini, am Strand, gut gelaunt. Zu den ganzen negativen Kommentaren äussert sie sich von zu Hause aus dann doch noch in ihrer Instagram-Story: «Ich kann natürlich auch den Urlaub absagen, für den ich 2000 Euro bezahlt habe. Geld wächst ja auf Bäumen, ist ja gar kein Problem. Ich kann jetzt ja einfach mal die Tage durchheulen, anstatt mich abzulenken und mein Leben weiterzuleben», sagt die Influencerin ironisch.

Sie gibt zudem an, die Ferien auf Mallorca schon vor Monaten gebucht zu haben – also zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch nichts von ihrer Schwangerschaft wusste. Man denke jetzt von ihr: «Die geht saufen, nachdem sie ihr Kind abgetrieben hat, wie herzlos», so Wünsche weiter. Und: «Klar, jeder andere in meiner Situation hätte garantiert die 2000 Euro in den Sand gesetzt und den Urlaub abgesagt.»

«Dieser Weg war nicht leicht»

Anne Wünsche ist bereits Mutter von drei Kindern. Ein viertes Kind, das könne sie sich einfach nicht für ihr Leben vorstellen, erklärte sie Mitte April ihren Entscheid, die Schwangerschaft abzubrechen. «Niemals könnte ich allen gerecht werden. Niemals könnte ich das alles alleine schaffen», schrieb sie in einem Post. Sie wolle offen mit dem Thema umgehen, im Bewusstsein, dafür scharf kritisiert zu werden.

So nahm die ehemalige «Berlin Tag und Nacht»-Darstellerin ihre Community mit auf den Weg, der für sie, wie sie beschreibt, kein einfacher war. Auch nach dem Eingriff teilte sie ihre Gefühle auf Instagram: «Dieser Weg, den ich heute gehen musste, und die Tage davor waren nicht leicht und ich möchte das nie mehr erleben müssen», so Wünsche. Obwohl die Entscheidung für sie richtig gewesen war, kämpfe auch sie immer mal wieder mit Selbsthass.

Nebst dem Hass, den Wünsche in den Kommentaren zu spüren bekommt, gibt es auch jene, die sich auf die Seite der 31-Jährigen stellen. «Sei stolz auf dich! Du hast verantwortungsbewusst gehandelt! Auch wenn es schmerzt, aber du bist dir treu geblieben und bleib weiterhin so stark!», schreibt eine Userin. Andere fragen sich, warum Wünsche das Thema überhaupt so in die Öffentlichkeit trägt: «Du darfst machen, was du möchtest. Manche Dinge sollten aber einfach privat bleiben.»

