Mercedes-Boss Toto Wolff : «Lieber ein schnelles Auto, das in der Mauer landet, als ein langsames»

Toto Wolff ist sauer auf die Fans in Spielberg. Den Österreicher stört der Jubel der Zuschauer nach dem Crash von Lewis Hamilton.

Genauso wie Teamkollege George Russell krachte der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton im Qualifying zum GP in die Wand. Vor dem Sprintrennen vom Samstag, das Max Verstappen gewann, wurden so beide Boliden stark beschädigt. In der Mercedes-Garage hätte es ausgesehen, als hätte man ein Lego-Auto fallen gelassen, so Rennstall-Chef Toto Wolff.