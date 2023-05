Rebeka Masarova: Diese Baslerin kehrte der Schweiz den Rücken

«Die Schweiz bleibt in meinem Herzen»

«Der Entscheid damals hat meine Karriere nicht gross beeinflusst», sagt Masarova nun fünf Jahre später und erklärt, dass im Tennis solche Nationenwechsel nicht die gleiche Tragweite wie etwa im Fussball hätten. «Ich mag beide Länder genau gleich. Die Schweiz liebe ich und bleibt immer in meinem Herzen», so die Frau, die in den letzten Jahren auch aufgrund von vielen Verletzungen nicht an die früheren Vorschusslorbeeren anknüpfen konnte.

Den Entscheid gegen den Schweizer Verband teilte Masarovas Mutter Marivi Swiss Tennis und Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt per SMS mit. Dass der Nationenwechsel nicht einzig dem Willen der Spielerin entsprach, sondern auch auf Druck ihres familiären Umfeldes getroffen wurde, will Masarova auch heute nicht klar dementieren.

Paris-Triumph im Jahr 2016

2016 sorgte die Tochter eines Slowaken und einer Spanierin, damals noch unter der rotweissen Flagge, in Paris für eine Tennis-Sternstunde. Als erste Schweizerin nach Martina Hingis und Belinda Bencic triumphierte Masarova beim Juniorinnen-Turnier in Roland Garros. An gleicher Stelle trifft sie nun in der ersten Runde als klare Aussenseiterin auf die 19-jährige Coco Gauff (WTA 6). Die bislang einzige Direktbegegnung entschied die Amerikanerin Anfang des Jahres beim Final in Auckland in zwei Sätzen.