Was stimmt hier nicht? Dieser Lenker erhält noch Post von der Staatsanwaltschaft, denn dieses Auto ist nicht in vorschriftsgemässem Zustand unterwegs.

Der Wintereinbruch scheint manche Autolenker zu überfordern. Die Basler Kantonspolizei hat am Samstag «diverse» Fahrzeuge festgestellt und angehalten, die nicht in vorschriftsgemässem Zustand unterwegs waren, wie sie auf Facebook berichtet. Die Polizei liess die Lenker weiterfahren, aber erst nachdem sie ihre Autos vorschriftsgemäss vom Schnee befreit hatten. Zusätzlich wurden sie noch an die Basler Staatsanwaltschaft rapportiert.