Diese Roadtrips in Europa haben Reisende enttäuscht

Wohin würde dich ein Roadtrip ziehen?

In die schöne Schweiz. In den hohen Norden zu grünen Wäldern und blauen Seen. Nach Südeuropa – immer der Küste und dem Meer entlang. Mich würden Kanada oder die USA reizen. Am liebsten mit dem Camper durch Australien. Mit dem Van quer durch die Welt. Eine andere Destination. Ich hasse Roadtrips.