Alisha Lehmann und Douglas Luiz sind kein Paar mehr

Genau vor einem Jahr kursierten die ersten Knutsch-Szenen zwischen Alisha Lehmann und Douglas Luiz. Im Januar machte die Schweizer Fussballerin dann die Beziehung mit dem 24-jährigen Brasil-Star , der nicht in Katar dabei ist, öffentlich.

Unter einem Foto, auf dem sich beide küssten, schrieb sie: «Te amo». Und auch der Brasilianer war voller Liebe: «I love you amor.» In den kommenden Monaten folgten unzählige Paar-Fotos und -Storys aus ihrem Leben, den Ferien und vom Fussballplatz. Das Glück war perfekt, Lehmann zog sogar in das Haus von Luiz, der wie die 23-Jährige bei Aston Villa unter Vertrag steht.