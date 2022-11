Unterschiedliche Prioritäten: Liebes-Aus bei Harry Styles und Olivia Wilde – «Sie sind immer noch Freunde»

Getty Images for Baby2Baby

Grund dafür soll deren unterschiedliche Lebensentwürfe sein. So lebt Olivia in Los Angeles, um sich um ihre beiden Kinder zu kümmern, …

Eine weitere Hollywood-Romanze geht zu Ende. Ex-One-Direction-Mitglied Harry Styles (28) und die Schauspielerin Olivia Wilde (38) sollen laut Insidern eine «Beziehungspause» eingelegt haben. Dies berichtet das «People»-Magazin am Freitagabend. So sollen unterschiedliche Prioritäten der beiden Hollywood-Persönlichkeiten Grund für ihre Entscheidung sein. Olivia verbringe sehr viel Zeit in Los Angeles, wo sie sich um ihre beiden Kinder Otis (8) und Daisy Josephine (6) kümmert, während Harry gerade auf Welttournee ist.