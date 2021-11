Wanda Nara und Mauro Icardi – Liebes-Drama von PSG-Star geht in die nächste Runde

Nachdem Mauro Icardi seine Frau Wanda Nara wohl betrogen hatte und der Sex-Skandal publik wurde, hat seine Frau dem Pariser Fussballer vergeben und ein inniges Kuss-Foto auf Instagram gepostet. Alles schien so, als gäbe es ein Happy-End.

Dem ist nun jedoch nicht so. Laut der «Gazzetta dello Sport» kann der PSG-Star es trotzdem nicht lassen, mit der Schauspielerin China Suarez auf der App «Telegram» zu schreiben und er traf seine Affäre sogar persönlich. Als wäre dies nicht genug, soll der 28-Jährige sein Glück auch bei dem Model Rocio Guirao Diaz versucht haben.

Argentinische Fussballer erhalten Sex-Video

Eine Bekannte von Wanda und Icardi, Yanina Latorre, erzählte ausserdem in der Sendung «Los Angeles de la Mañana», dass China Suarez ein Video mit sexuellen Inhalten dem Fussballer und weiteren argentinischen Teamkollegen zugestellt haben soll.

Vor wenigen Tagen besuchte Wanda noch ein Fussballspiel von Icardi. Nach den neusten Gerüchten um Icardi soll sie nun Paris verlassen haben und sich in Mailand befinden. Auf Instagram postete sie ein anzügliches Fotos ohne Ehering. Es scheint so, als hätte Nara nun endgültig die Nase voll.

Der 28-Jährige selbst hat seinen Instagram-Account gelöscht und befindet sich momentan mit seinem Team in Leipzig. Denn PSG trifft am Mittwochabend in der Champions League auf RB Leipzig. Ob Icardi nach dem nächsten Skandal wenigstens auf dem Fussballplatz überzeugen kann, ist fraglich.