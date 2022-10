Laut italienischen Medien : Liebescomeback bei Michelle Hunziker und Tomaso – aber nur mit seinen Regeln

Doch für ein Liebescomeback soll der Modeunternehmer klare Anforderungen gestellt haben. So will er ihre Beziehung und Familie in Zukunft privat halten.

Das Leben schreibt bekanntlich die schönsten Geschichten. So scheint es auch bei Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi gerade der Fall zu sein. Wie italienische Medien nämlich berichten, soll es bei den beiden nach der Trennung im Januar nun doch zum Happy End gekommen sein! Wie das stets gut informierte Magazin «Chi» berichtet, soll sich aber einiges in der Beziehung ändern.

So habe der Modeunternehmer einige Bedingungen gestellt, damit die Partnerschaft für ihn eine Zukunft hat. Im Fokus soll dabei die Privatsphäre des Paares und seiner Familie stehen. In Zukunft möchte der 39-Jährige keine Fotos mehr für die Medien machen, keine gemeinsamen TV-Interviews geben und keine Heilewelt-Bilder der Familie mehr öffentlich teilen.

Michelle kann sich ein Liebescomeback mit Tomaso vorstellen

Was an den frohen Nachrichten effektiv dran ist, ist noch unklar. Weder Michelle noch Tomaso wollte sich bisher dazu äussern. Klar ist aber, dass ein Zusammenkommen nicht ausgeschlossen werden kann. Gegenüber «Bunte» meinte die Bernerin kürzlich auf ein Liebescomeback angesprochen: «Alles ist möglich! In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren. Ich bin jetzt 45 und weiss, dass es nicht schwarz und weiss gibt.» Dem Bericht zufolge soll es am Geburtstag der gemeinsamen Tochter Sole (9) aufs Neue gefunkt haben. Darüber hinaus trägt die 45-Jährige seit September wieder ihren Ehering, während Tomaso gar eine Nacht in ihrer Mailänder Wohnung verbracht haben soll.