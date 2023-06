Liebesglück: Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa sind zusammen

Und siehe da, wenige Tage später erfolgte die Bestätigung. «Ja, wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte», sagte der Grieche in der «Bild». «Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden», so der 24-Jährige über die ein Jahr ältere Badosa. Tsitsipas wollte diese Woche beim ATP-Turnier in Stuttgart überzeugen, scheiterte aber bereits in seinem ersten Match gegen Oldie Richard Gasquet. Die Spanierin war in Deutschland jedoch nicht anwesend sein, das bestätigte die Weltnummer 5 bereits im Voraus.

Badosa versuchte sich inkognito

Der Grieche war zuletzt in Paris am French Open frühzeitig gescheitert. Die 25-jährige Badosa verpasste Roland Garros aufgrund einer Stressfraktur in der Wirbelsäule. In Paris war sie dennoch vor Ort, was die Gerüchteküche in der spanischen Klatsch-Presse bereits anheizte. Umso mehr, da Badosa die Partien von Tsitsipas in dessen Box mitverfolgte. Die gebürtige New Yorkerin versuchte bei ihren Stadion-Besuchen erfolglos, unerkannt zu bleiben, indem sie mit dunklem Cap und Sonnenbrille auftauchte.