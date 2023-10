Liebesleben: «Die Initiative für Sex kommt immer von mir, nie von ihm»

So sagt etwa die 25-jährige Mia*: «Natürlich ist er nach ein bisschen Küssen und Streicheln auch voll into it, aber, dass er mal anfängt – das passiert selten.» (Symbolbild)

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei einigen Leserinnen der 20-Minuten-Community ab. So sagt etwa die 25-jährige Mia*: «Wenn es um Sex geht, muss ich alles machen. Der erste Schritt kommt immer von mir. Natürlich ist er nach ein bisschen Küssen und Streicheln auch voll into it, aber, dass er mal anfängt – das passiert selten.» Seit drei Jahren sei sie in der Beziehung, das Sexleben sei aber schon seit Anfang an so gewesen. Sie wünsche sich Veränderung, doch es passiere nichts. «Er verspürt einfach weniger Lust als ich. Vielleicht liegt es auch an mir, dass er sich einfach nicht von mir angezogen fühlt – ich weiss es nicht.»