Unfall auf Gardasee : Liebespaar in Holzboot überfahren und getötet – Haftbefehl gegen Deutschen

Vor rund zwei Wochen überfuhr ein Motorboot auf dem Gardasee ein Holzboot mit einem einheimischen Paar – beide wurden dabei getötet. Nun wurde ein Haftbefehl gegen einen der Verdächtigen erlassen.

Die italienische Justiz hat im Fall des tödlichen Bootsunglücks auf dem Gardasee einen europäischen Haftbefehl gegen einen der zwei deutschen Verdächtigen erlassen. Das berichteten mehrere italienische Medien am Samstag. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge erliessen die Behörden in der norditalienischen Stadt Brescia den Haftbefehl unter anderem wegen Fluchtgefahr. Demnach muss nun die Gerichtsbarkeit in München prüfen, wie sie weiter mit den beiden verfahre. Nach dem Vorfall vor rund zwei Wochen konnten die beiden 52-Jährigen in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehren.