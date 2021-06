Unfall auf Gardasee : Liebespaar in Holzboot überfahren und getötet – zwei Deutsche unter Verdacht

In der Nacht auf Sonntag überfuhr ein Motorboot auf dem Gardasee ein Holzboot mit einem einheimischen Paar – beide wurden dabei getötet. Die Ermittler glauben, dass zwei Deutsche den Unfall verursachten.

Auf Fotos war zu sehen, wie Experten am Montag in weissen Schutzanzügen Bilder von einem Holzboot machten und Spuren sicherten. An einer Seite war es stark beschädigt. Unterdessen veröffentlichten einige italienische Medien weitere Details zu dem Fall und den beiden Getöteten. Die Opfer Greta Nedrotti (25) und Umberto Garzarella (37) stammen demnach beide aus der Gegend am Westufer der Gardasees. Dem «Corriere della Sera» zufolge waren sie ein Paar. Sie hatten zusammen in Salò einen Corso historischer «Mille Miglia»-Rennwagen angeschaut und waren gegen 23 Uhr mit dem Boot zurückgefahren, als sie offenbar mit hoher Geschwindigkeit gerammt wurden.