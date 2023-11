Liebespaar: Taucht Swift in Frankfurt auf? Kelce mit mysteriöser Aussage

1 / 3 Sieht man Taylor Swift plötzlich in Frankfurt? USA TODAY Sports via Reuters Con Dort spielen am Sonntag Travis Kelce und seine Kansas City Chiefs. USA TODAY Sports via Reuters Con Swift und Kelce wird schon seit längerer Zeit eine Beziehung nachgesagt. Getty Images via AFP

Darum gehts Travis Kelce und Taylor Swift sind aktuell immer ein grosses Thema.

Der Footballer spielt am Sonntag nun in Frankfurt.

Mit Swift an der Seite?

Die NFL ist am Sonntag zu Gast in Deutschland, genauer gesagt in Frankfurt. Dort kommt es zur Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. Wo die Chiefs sind, da ist ein Thema sehr nah: Taylor Swift. Der Sängerin und dem Footballer Kelce wird schon seit längerer Zeit eine Beziehung nachgesagt.

Wird sie also nun auch in Frankfurt auftauchen? «Wenn ich das verrate, ändern sich in Vegas die Wettquoten. Ich behalte das für mich.» Der Tight End: «Ich will es mir nicht mit denen verscherzen.» Der Hintergrund: Mit Swift auf der Tribüne sind die Statistiken des Star-Footballers deutlich besser.

«Privatleben privat halten»

An der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel nahm Kelce auch nochmals Stellung zu den Liebesgerüchten. «Ich werde mein Privatleben privat halten.» Über den Status der gemeinsamen Beziehung meinte er nur: «Ich habe sie letzte Woche gesehen, das ist der letzte Status.»

Das NFL-Spiel in Frankfurt wurde übrigens zum Kassenschlager. Über 4,5 Millionen Menschen hatten sich für Tickets registriert. Doch nur 48’000 Fans konnten am Ende Tickets ergattern – vielleicht also auch Taylor Swift. An ihrem Konzertplan sollte es nicht scheitern – ihren nächsten grossen Auftritt hat sie nämlich am 9. November in Argentinien.