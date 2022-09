Zoo Basel:  «Lieblinge von Generationen» – Wilma und Ohitako geschlachtet

Der Zoo Basel trauert um zwei altverdiente Stars seines Kinderzollis. Die beiden Shetland-Ponys Wilma und Ohitako waren «Lieblinge von Generationen von Kinderzolli-Kindern», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Am 30. August seien die beiden aber im Alter von 38 und 31 Jahren geschlachtet worden. «In den letzten Wochen haben sie zunehmend an Gewicht und Muskelmasse verloren», schreibt der Zoo. Nach ihrem langen Leben, das sie frei von der Bedrohung durch natürliche Feinde und Futterknappheit genossen haben, seien ihre Gebisse abgenutzt gewesen.

«Der körperliche Zerfall liess sich trotz Betreuung durch das Tierärzte-Team, energiereichem Spezialfutter und regelmässigen Zahnkorrekturen durch einen Pferdezahnarzt nicht aufhalten», begründet der Zoo den Entscheid. «Folglich lag der Entschluss nahe, die Tiere zu töten und ihre Körper in den zoointernen Nahrungskreislauf zu geben», heisst es weiter. Das heisst, sie wurden an die Raubtiere im Zoo verfüttert, für die solche «Ganzkörperverfütterungen» förderlich seien. So werden etwa Zwergziegen an Raubkatzen oder Minipigs an Krokodile verfüttert.